Confartigianto: Al via corso piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

Redazione Grosseto: Il corso, organizzato dall'agenzia formativa Formimpresa di Confartigianto Imprese Grosseto, si rivolge ai datori di lavoro e lavoratori che nello svolgimento della propria mansione utilizzano le PLE. Il primo corso ha una durata di 10 ore.

Validità: aggiornamento quinquennale. Avvio del corso 14 aprile 2023. Le lezioni si svolgeranno a Grosseto via Monte Rosa 26 nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto. Informazioni e iscrizioni: Anna Maria Carini 0564 419544 annamaria.carini@artigianigr.it.





