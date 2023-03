Confartigianato Trasporti: Investimenti elevata sostenibilità

Al via il 15 marzo 2023 la 2° finestra per le richieste degli incentivi per parco veicolare aziendale



Grosseto: Confartigianato Trasporti Grosseto è a disposizione delle aziende per assistenza e consulenza nella predisposizione delle domande per Investimenti elevata sostenibilità.

Dal 15 marzo 2023 si apre la 2° finestra del decreto Investimenti elevata sostenibilità per supportare le imprese di autotrasporto conto terzi nel rinnovo del parco veicolare mediante l’acquisto di veicoli con alimentazione alternativa e ad elevata sostenibilità.

Nello specifico il decreto mira ad incentivare gli investimenti effettuati a partire dal 22 gennaio 2022, per l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, in particolare ibridi (diesel /elettrico), elettrici e a carburanti di ultima generazione (metano CNG e LNG).

Gli incentivi sono graduati in base alla tipologia e alla massa complessiva del veicolo e vanno da un minimo di 4.000 euro per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate, fino a un massimo di 24.000 euro per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate. A questi importi si aggiunge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.

Per l’invio della richiesta sarà necessario presentare una copia del contratto di acquisizione del veicolo che dovrà riportare data successiva al 22 gennaio 2023 (data di pubblicazione del D.M. in Gazzetta ufficiale).

L’impresa di autotrasporto può presentare una sola domanda relativa a ciascun periodo e può comprendere diversi tipi d’investimento nel limite massimo finanziabile fissato complessivamente in 700.000 euro per azienda.

Confartigianato Trasporti Grosseto è a disposizione delle aziende per offrire assistenza e consulenza per la predisposizione delle domande e successiva rendicontazione.

Per info contattare Gianluigi Ferrara al +39 333 8418381 - gianluigi.ferrara@artigianigr.it.