Attualità Confartigianato: Riapre l'8 luglio il bando MIMIT per l'autoproduzione energetica nelle PMI 7 luglio 2025

Grosseto: A partire da martedì 8 luglio 2025 alle ore 12.00 sarà possibile presentare nuove domande per il bando “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili”, promosso dal MIMIT nell'ambito del PNRR (Investimento 16 – Missione 7). Lo sportello resterà aperto fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2025 , con invio delle domande tramite la piattaforma online di Invitalia. I fondi residui ammontano a 178.668.093 € , con priorità per micro e piccole imprese e per le aree del Sud Italia, rispetto ai 320 milioni disponibili alla prima apertura. Chi può partecipare PMI che intendono realizzare investimenti compresi tra 30.000 € e 1.000.000 €, escluse le imprese dei settori carbonifero, agricolo, pesca, acquacoltura e attività non conformi al principio “Do No Significant Harm” (DNSH) dell'UE. Spese ammissibili Impianti fotovoltaici e mini-eolici per autoconsumo (immediato o differito), sistemi di accumulo e diagnosi energetica. Le caratteristiche della misura restano invariate rispetto all'apertura precedente. Le informazioni complete sono disponibili sul sito ufficiale di Invitalia. Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione delle aziende interessate per supportarle nella valutazione e nella presentazione delle domande. Per informazioni: Dott. Alessandro Storti - 0564 419628 – 331 1241876 - alessandro.storti@artigianigr.it Seguici



