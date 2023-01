Finanza Confartigianato: Patto per il lavoro: contributi fino a €10.000 per le assunzioni 18 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Un "Patto per il lavoro", in arrivo contributi fino a €10.000 per le assunzioni. Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione delle aziende per offrire consulenza e assistenza nell’invio della domanda. Beneficiari I datori di lavoro privati (imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e più in generale tutti i datori di lavoro privati ad esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico) con sede legale o operativa destinataria dell’assunzione nella provincia di Grosseto. Sono oggetto di contributo le assunzioni effettuate a partire dal 1° settembre 2022. Le assunzioni dovranno essere effettuate successivamente all’iscrizione allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015. Contributi A. Contratto di lavoro a tempo indeterminato A.1 - euro 8.000,00 full time; A.2 - euro 4.000,00 part-time pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento; B. Contratto di lavoro di apprendistato o a tempo determinato B. 1 - euro 4.000,00 full time (in caso di tempo determinato la durata deve essere maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse); B.2 - euro 2.000,00 part-time pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento (in caso di tempo determinato la durata deve essere maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse); Tali importi sono incrementati del 5% in caso di assunzione di lavoratrici. C. Soggetti con disabilità di cui all’art. 8 della l. 68/99, soggetti situazione di svantaggio C .1 - euro 10.000,00 in caso di tempo indeterminato full time; C.2 - euro 5.000,00 in caso di tempo indeterminato part-time pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento; C.3 - euro 5.000,00 in caso di apprendistato o tempo determinato full-time, con durata maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse; C.4 - euro 2.500,00 in caso di apprendistato o tempo determinato part-time, pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, con durata maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse. Tali importi sono incrementati del 5% in caso di assunzione di lavoratrici ad esclusione della tipologia C .1 di tempo indeterminato full time. L’avviso è aperto e le domande possono essere già presentate. Gli avvisi hanno validità fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Per informazioni e assistenza: Arianna Capasso 0564 419632 arianna.capasso@artigianigr.it - Alessio Maccarucci 0564 419623 alessio.maccarucci@artigianigr.it Seguici





