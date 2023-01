Finanza Confartigianato offre assistenza tecnica alle imprese per la partecipazione ai bandi 17 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto offre assistenza tecnica per la partecipazione ai bandi pubblicati nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, relativi all’assegnazione delle risorse del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.

In provincia di Grosseto i bandi ancora aperti riguardano le aziende nel comune di Santa Fiora (scadenza ore 12 del 20 gennaio 2023); nel comune di Scansano (scadenza bando ore 24 del 31 gennaio 2023); e nel comune di Castell’Azzara (scadenza bando ore 13 del 31 gennaio 2023). Per info e assistenza: Cristina Gallego 0564 419656 - 0564 419611 cristina.gallego@artigianigr.it - Ufficio credito 0564 419628 ufficiocredito@artigianigr.it

