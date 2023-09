Finanza Confartigianato, in partenza a ottobre nuovi corsi per HACCP e manutentore del verde 7 settembre 2023

Grosseto: In partenza nel mese di ottobre i nuovi corsi per l'HACCP, prima formazione e aggiornamento, e per manutentore del verde organizzati dall'agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto. Entrambi i corsi sono riconosciuti dalla Regione Toscana e si svolgeranno nelle aule formative dell'associazione in via Monte Rosa 26 a Grosseto.

Le date dei corsi di HACCP per prima formazione e aggiornamento sono 11-13-18-20 ottobre 2023 dalle 9 alle 13. La durata varia in base all'attività e al ruolo ricoperto: Titolare attività alimentari complesse 16 ore Addetto attività alimentari complesse 12 ore Aggiornamento per titolare 8 ore Aggiornamento per addetto 4 ore La prima lezione, invece, del corso di qualifica per manutentore del verde è fissata per lunedì 9 ottobre e la durata complessiva è di 180 ore di cui 120 di teoria e 60 di pratica. Al termine del corso, con il superamento dell'esame finale, viene rilasciato l'attestato di qualifica di manutentore del verde. Per informazioni e iscrizioni: 0564 419658 - 0564 419544 HACCP - 0564 419544 - 0564 419691 manutentore del verde formimpresa@artigianigr.it

