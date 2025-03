Confartigianato in audizione alla Camera: "Su Decreto Bollette, estendere l’azzeramento oneri a tutte le PMI"

Grosseto: L'Associazione ha accolto con favore l’azzeramento degli oneri generali di sistema per un semestre, considerandolo un passo importante per le aziende che stanno affrontando il caro energia. Tuttavia, Confartigianato ha sottolineato la necessità di estendere questa misura anche alle imprese alimentate in media tensione, in particolare quelle manifatturiere con consumi inferiori a un milione di chilowattora annui, attualmente escluse dalle agevolazioni previste per le imprese energivore.

Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto, ha dichiarato: "Accogliamo con favore il primo segnale di sostegno alle imprese, ma è fondamentale ampliare le misure per includere tutte le realtà produttive colpite dall’aumento dei costi energetici. Le piccole imprese sono il cuore del nostro sistema economico e meritano un supporto equo e concreto."

Tra le richieste avanzate da Confartigianato vi sono anche:

Decorrenza retroattiva dell’azzeramento degli oneri a partire da dicembre 2024, periodo in cui i prezzi dell’energia sono aumentati considerevolmente.

Maggiore trasparenza sulle politiche energetiche, con un monitoraggio pubblico da parte di ARERA sull’impatto delle misure adottate.

Inclusione delle micro e piccole imprese nel Servizio a Tutele Graduali, per garantire offerte di energia più chiare e confrontabili.

Confartigianato continuerà a lavorare per garantire alle imprese un sistema energetico più equo, sostenibile e trasparente.