Confartigianato. In arrivo i fondi del MIPAAF per sostiene le eccellenze

Confartigianato Imprese Grosseto è disposizione per raccogliere la prima manifestazione d'interesse

Grosseto: I beneficiari saranno le imprese di ristorazione con somministrazione, le pasticcerie e le gelaterie iscritte da almeno 10 anni al registro delle imprese o in alternativa quelle che, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto, hanno acquistato prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata), SQNZ (Sistema di qualità nazionale zootecnica) e prodotti biologici.

È prevista l’erogazione di agevolazioni fino al 70% dell’investimento, per un massimo di 30.000 euro per singola impresa, relativo all’acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali, durevoli e innovativi. In attesa della pubblicazione in GU per conoscere nel dettaglio, l’applicazione della misura, le tempistiche e le modalità per richiedere la concessione del contributo, Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione per una prima manifestazione di interesse.

Per informazioni Emiliano Calchetti 0564 419622 emiliano.calchetti@artigianigr.it - via Monte Rosa, 26 58100 Grosseto.