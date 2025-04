Confartigianato Imprese Grosseto sostiene l'appello nazionale dell’associazione per calmiere i dazi

Il commento del segretario generale Mauro Ciani

Grosseto: In seguito all'incontro tra il presidente di Confartigianato nazionale, Marco Granelli, e il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto, ha espresso pieno sostegno alle dichiarazioni rilasciate a livello nazionale, sottolineando l'importanza di interventi rapidi per sostenere le imprese locali contro l'impatto dei dazi americani.

"La situazione dei dazi imposti dagli Stati Uniti è preoccupante, soprattutto per il tessuto delle piccole e medie imprese del settore agro-alimentare che animano la nostra provincia," afferma Mauro Ciani. "Condividiamo e sosteniamo l'appello del nostro Presidente nazionale, Marco Granelli, per un'azione immediata e coesa dell'Unione Europea per calmierare questa potenziale pandemia economica che minaccia seriamente il nostro settore produttivo."

Dettagli del comunicato nazionale di Marco Granelli Durante l'incontro con i rappresentanti del Governo, Marco Granelli ha evidenziato la grave minaccia rappresentata dalle nuove tariffe imposte dagli USA, che potrebbero ridurre l'export italiano negli USA di 11 miliardi di euro, con una perdita di circa 33mila posti di lavoro nelle imprese esportatrici. Granelli ha richiesto una revisione del Patto di Stabilità e una riprogrammazione delle misure del PNRR, suggerendo anche modifiche al Green Deal per adattarlo a nuove strategie di sviluppo sostenibile e competitivo.

Iniziative proposte per sostenere le Imprese Il presidente Granelli ha proposto di riconvertire il piano Transizione 5.0 e di prevedere supporti per le imprese per prevenire crisi di liquidità, oltre a incentivare la diplomazia economica per aiutare le imprese nella diversificazione dei mercati di export.

Impegno locale e supporto alle Imprese Confartigianato Imprese Grosseto si impegna a lavorare con la Regione Toscana, il governo e le istituzioni europee per attuare le misure proposte e garantire un sostegno concreto alle imprese locali colpite da queste nuove sfide economiche.