Confartigianato Imprese Grosseto offre assistenza tecnica per partecipazione ai bandi 17 luglio 2023

Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto offre assistenza tecnica per la partecipazione:

- al bando a sostegno dei canoni di locazione del Comune di Grosseto. Quali sono i beneficiari: richiedenti rientranti in fascia A, con Isee fino a €14.877,00. Nel caso il Comune di Grosseto riuscisse ad accedere ai contributi regionali, i beneficiari si allargheranno anche ai richiedenti della fascia B, con Isee fino a €32.048,00. I contributi previsti, che oscilleranno tra i 300 e i 400 euro, saranno erogati a fronte del pagamento di affitti già sostenuti e saranno distribuiti nei limiti delle risorse disponibili. - al bando rivolto alle imprese ad integrazione del 50% dell’ammontare del carico tributario Tari del Comune di Grosseto. Quali sono i beneficiari: potranno accedere tutte le attività economiche intestatarie di un contratto attivo di fornitura energia elettrica (pari o superiore a 4,5 kW) e/o gas con il limite di volume di affari a 1mil di euro. Il contributo verrà erogato seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili (150mila euro) nella misura massima di 500 euro per singolo contribuente, al netto del Tefa (tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali) di spettanza dell’Amministrazione provinciale. Per info e assistenza: Irene Andreucci 056441911 - segreteria@artigianigr.it. Seguici





