Confartigianato Imprese Grosseto: le aziende artigiane della provincia di Grosseto protagoniste su Rai 1 a Estate in Diretta

Grosseto: Oggi, venerdì 15 agosto, alle ore 17.20, le imprese artigiane grossetane saranno protagoniste su Rai 1 nel programma Estate in Diretta, condotta dai giornalisti Gianluca Semprini e Greta Mauro, con un intervento del Presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, e le testimonianze di alcune realtà locali che, anche a Ferragosto, restano operative per garantire servizi fondamentali a cittadini, turisti e imprese.

Le telecamere di Rai 1 intervisteranno quattro aziende della provincia di Grosseto:

Pasticceria Giuliani (Castiglione della Pescaia)

(Castiglione della Pescaia) Soluzioni per la Stampa (Grosseto)

(Grosseto) Nuova Gregori Rettifiche (Grosseto)

(Grosseto) Elettromeccanica Moderna di Ferretti Ulisse (Grosseto)

Attraverso le loro storie, si racconterà la dedizione e il senso di responsabilità degli artigiani che, anche in occasione di una festività come il Ferragosto, scelgono di tenere aperte le proprie attività per rispondere alle esigenze del territorio e sostenere la sua vitalità economica.

“Questa presenza televisiva – sottolinea Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto – rappresenta un’importante occasione per dare voce a un settore che è il cuore pulsante della nostra economia locale, fatto di imprese che mettono al centro la qualità, la professionalità e il servizio alla comunità, senza fermarsi nemmeno nei giorni di festa”.







