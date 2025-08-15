Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
Confartigianato Imprese Grosseto: le aziende artigiane della provincia di Grosseto protagoniste su Rai 1 a Estate in Diretta
Grosseto: Oggi, venerdì 15 agosto, alle ore 17.20, le imprese artigiane grossetane saranno protagoniste su Rai 1 nel programma Estate in Diretta, condotta dai giornalisti Gianluca Semprini e Greta Mauro, con un intervento del Presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, e le testimonianze di alcune realtà locali che, anche a Ferragosto, restano operative per garantire servizi fondamentali a cittadini, turisti e imprese.
Le telecamere di Rai 1 intervisteranno quattro aziende della provincia di Grosseto:
- Pasticceria Giuliani (Castiglione della Pescaia)
- Soluzioni per la Stampa (Grosseto)
- Nuova Gregori Rettifiche (Grosseto)
- Elettromeccanica Moderna di Ferretti Ulisse (Grosseto)
Attraverso le loro storie, si racconterà la dedizione e il senso di responsabilità degli artigiani che, anche in occasione di una festività come il Ferragosto, scelgono di tenere aperte le proprie attività per rispondere alle esigenze del territorio e sostenere la sua vitalità economica.
“Questa presenza televisiva – sottolinea Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto – rappresenta un’importante occasione per dare voce a un settore che è il cuore pulsante della nostra economia locale, fatto di imprese che mettono al centro la qualità, la professionalità e il servizio alla comunità, senza fermarsi nemmeno nei giorni di festa”.