Confartigianato Imprese Grosseto inaugura nuova sede a Santa Fiora

Nuova sede di Confartigianato Imprese Grosseto a Santa Fiora in via degli Olmi 8. All’inaugurazione hanno partecipato i vertici provinciali dell’associazione e il sindaco Federico Balocchi.



Santa Fiora: “Sono felice che a Santa Fiora, da oggi, ci sia la Confartigianato – ha detto il sindaco Federico Balocchi – una presenza che può rappresentare valore aggiunto e un importante supporto per lo sviluppo futuro delle nostre aziende artigiane. Quando apre una nuova sede un'associazione di categoria è un segnale chiaramente positivo di un territorio vivo e dinamico, capace di futuro. Un segnale che rafforza la nostra fiducia nello sviluppo del nostro territorio. Il Comune di Santa Fiora, da sempre al fianco delle aziende artigiane, sta lavorando per un nuovo piano strutturale che consenta la nascita di imprese artigiane e per creare nuove opportunità di sviluppo per lavoratori digitali ed imprese ad alto contenuto tecnologico. Crediamo quindi nel tessuto produttivo locale e nella capacità di questo territorio di attrarre anche nuove imprese. Rinnoviamo pertanto la comunione d’intenti e la disponibilità del Comune a collaborare con l’associazione.”

“Abbiamo deciso di investire in una nuova sede a Santa Fiora per essere più vicini alle aziende artigiane della montagna, dove si trova storicamente un tessuto produttivo molto attivo, che oggi conta oltre 450 imprese dislocate nei diversi comuni del versante grossetano del Monte Amiata. – afferma Mauro Ciani, direttore di Confartigianato Imprese Grosseto - La vicinanza alle aziende e la presenza capillare sul territorio caratterizzano da sempre il modo di operare di Confartigianato Imprese Grosseto con le sue 10 sedi in tutta la provincia che offrono servizi qualificati e consulenza specialistica nei diversi ambiti, in stretto contatto con gli uffici della sede centrale di Grosseto. Questo ci consente di essere presenti su ogni problematica e di fornire risposte veloci, oltre a garantire un canale di dialogo sempre aperto con le istituzioni locali per dare un contributo fattivo alla valorizzazione e alla crescita del territorio.”





La nuova sede di Santa Fiora, in via degli Olmi, sarà aperta al pubblico tutti i giovedì, dalle 9,15 alle 12,15. La referente dell’ufficio è Ilaria Alessandri che potrà essere contattata il giovedì allo 0564 955670 oppure inviando una mail a santafiora@artigianigr.it

In tutti gli altri giorni della settimana è possibile contattare l’associazione, telefonando alla sede centrale di Grosseto, allo 0564 419611.