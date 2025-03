Confartigianato Imprese Grosseto: importante risultato per le aziende del comparto Manutentori del verde

Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto ha ottenuto un importante risultato grazie all'azione sindacale dell'associazione, che ha permesso alle aziende del comparto Manutentori del verde di accedere alla Piattaforma Ecologica di Via Zaffiro 28 con fasce orarie dedicate e l'estensione della fascia oraria di accesso. Un passo decisivo che migliorerà la gestione e l'organizzazione del lavoro nel settore.

Questo risultato è il frutto di una serie di incontri costruttivi, avviati a partire dal novembre 2024, con i soggetti interessati, tra cui l'Amministrazione Comunale, Sei Toscana, e i referenti del centro di raccolta Ecolat di Via Zaffiro. La collaborazione ha portato a una soluzione che consentirà alle imprese di accedere alla piattaforma in modo più efficace, in attesa della realizzazione della nuova isola ecologica di Via Giordania.

Un riconoscimento particolare va all'ufficio e all’assessora all’ambiente Erika Vanelli del Comune di Grosseto, che ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare questa iniziativa, contribuendo in modo decisivo alla buona riuscita dell'accordo. Un ruolo di supporto è stato anche quello del presidente della categoria Manutentori del verde, Edoardo Monaci, il quale, attraverso un continuo dialogo con gli operatori del settore e le istituzioni, ha ottenuto questo importante risultato per le imprese locali.

A partire dal 17 marzo 2025, il centro di raccolta di Via Zaffiro 28 sarà pronto a ricevere gli sfalci e le potature prodotte dalle imprese del settore, migliorando ulteriormente la gestione dei rifiuti verdi.

Confartigianato Imprese Grosseto continuerà a impegnarsi per sostenere le aziende e promuovere soluzioni che migliorino la competitività e la sostenibilità del settore.