Confartigianato Imprese Grosseto: il territorio e le aziende protagonisti a Linea Verde Start

Grosseto: Il territorio della provincia di Grosseto, con le sue bellezze naturali, paesaggistiche e produttive, sarà protagonista di una prossima puntata di Linea Verde Start, trasmissione di Rai 1 dedicata al racconto delle eccellenze italiane, condotta dal giornalista Federico Quaranta.

Le riprese saranno realizzate nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre e coinvolgeranno anche alcune aziende associate a Confartigianato Imprese Grosseto, selezionate come esempi di qualità, innovazione e radicamento nel territorio.

La puntata andrà in onda nel mese di novembre 2025, offrendo una vetrina nazionale che valorizzerà la Maremma e le sue realtà imprenditoriali.

Confartigianato Imprese Grosseto esprime soddisfazione per questa occasione, che permetterà di raccontare non solo il patrimonio culturale e ambientale della provincia, ma anche la forza e la creatività delle imprese artigiane che ne rappresentano il cuore produttivo.



