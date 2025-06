Confartigianato Imprese Grosseto e Arezzo: riconoscere lo Yoga come disciplina sportiva autonoma

Confartigianato Imprese Grosseto e Arezzo sollecitano il CONI e si mobilitano in difesa dei professionisti e delle associazioni che promuovono lo Yoga sul territorio.

Grosseto: In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga (21 giugno), Confartigianato ha rilanciato la richiesta di riconoscere lo Yoga come disciplina sportiva autonoma, e non solo come attività accessoria ad altre discipline come ginnastica o pesistica.

Come afferma Maurio Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto: «Si tratta di una battaglia importante per molte ASD e operatori del nostro territorio, che meritano di veder riconosciuto il loro lavoro e di accedere ai benefici e alle tutele previste per le discipline sportive. Non è solo una questione di regole, ma di valorizzazione e sostegno a chi, soprattutto nel mondo dello Yoga, promuove benessere e aggregazione».

A confermarlo anche Clarissa Sansoni, presidente del Cluster Sport di Confartigianato Imprese Grosseto: «L’attuale mancato riconoscimento dello Yoga come disciplina sportiva autonoma limita fortemente la professionalità e la serenità operativa di tanti operatori e associazioni, in gran parte composti da giovani e donne. Confartigianato è pronta a fare la propria parte affinché si apra un confronto istituzionale e sindacale per arrivare a una soluzione chiara e condivisa».

Confartigianato Imprese Grosseto e Arezzo si schiera al fianco dei tanti operatori e appassionati dello Yoga, impegnandosi a dare voce e visibilità a una realtà in forte espansione e di grande valore sociale e culturale.

(Foto Pesci Rossi Studio)