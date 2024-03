Finanza Confartigianato Imprese cerca addetto buste paga e consulenza del lavoro per sede Monte Argentario 23 marzo 2024

Monte Argentario: Confartigianato Imprese Grosseto sta cercando un addetto buste paga e consulenza del lavoro da inserire nel team per la sede di Monte Argentario. Il candidato/a dovrà essere grado di seguire autonomamente la gestione ed elaborazione di tutto il ciclo amministrativo delle buste paga, dall’elaborazione dei cedolini alla produzione degli adempimenti mensili ed annuali. È richiesta espressa attitudine a saper gestire il lavoro in modo autonomo. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è il 22 aprile 2024. Il collaboratore si occuperà principalmente di: - elaborazione cedolini paga mensili; - pratiche INPS/INAIL; - pratiche centro impiego - modelli CU; - modello 770; - autoliquidazione INAIL; - calcolo contributi; - ogni altro adempimento periodico a enti; - informazioni basiche sulla materia della consulenza del lavoro Entra nel team di Confartigianato Imprese Grosseto, invia il tuo CV, entro il 22 aprile 2024, a arianna.capasso@artigianigr.it. Seguici



