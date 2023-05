Attualità Confartigianato Imprese: c'è un webinar per diventare esperti di social selling 5 maggio 2023

Redazione Confartigianato Imprese Grosseto organizza un webinar per diventare esperti di social selling mercoledì 10 maggio ore 14.30 Grosseto: Linkedin per tuo business è il titolo del webinar gratuito organizzato da Confartigianto Imprese Grosseto, un corso di formazione per artigiani e professionisti per sviluppare la rete di clienti. Il seminario tenuto dai formatori certificati di Execus, società di consulenza specializzata nella trasformazione digitale delle vendite, SaaS e Social Selling, spiegherà ai partecipanti come sfruttare al meglio il potenziale di LinkedIn per fare affari e vendere. Il corso si svolgerà mercoledì 10 maggio alle ore 14.30. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. Per informazioni: Gianluigi Ferrara 0564 419606 | gianluigi.ferrara@artigianigr.it.

