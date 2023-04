Confartigianato Grosseto Ambiente & Sicurezza: due corsi nei prossimi mesi

Corso di formazione per movieri e corso di formazione gratuito sull'uso sicuro dei diisocianati



Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto Ambiente & Sicurezza organizza due corsi in partenza nei prossimi mesi.

1. Corso di formazione per preposti e lavoratori adibiti alla pianificazione, al controllo e all’apposizione della segnaletica in presenza di traffico devono essere in possesso di specifiche conoscenze per svolgere in sicurezza l’attività.

Durata del corso: per gli operatori 8 ore, per i preposti 12 ore.

2. Corso di formazione gratuito sull'uso sicuro dei diisocianati (schiume poliuretaniche, vernici,resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti e pitture).

Il corso è obbligatorio per tutte le aziende che utilizzano schiume poliuretaniche, vernici, resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti e pitture, che contengono una concentrazione di diisocianati superiore allo 0,1% di peso, in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele.

Test di verifica finale e rilascio di attestato di formazione valido a tutti gli effetti di legge.

Entrambi i corsi si svolgeranno nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto, via Monte Rosa 26 e la parte pratica nella nostra struttura di addestramento.

Info e iscrizioni. Confartigianato Imprese Grosseto 0564 419611 - ambiente_sicurezza@artigianigr.it.