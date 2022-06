Confartigianato Giovani Imprenditori in visita a Grosseto

Presente il presidente nazionale del Movimento, Davide Peli



Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto ha accolto nella sede di via Monte Rosa il presidente nazionale di Confartigianato Giovani Imprenditori, Davide Peli, che ha incontrato il gruppo dei giovani imprenditori di Grosseto, alcuni dipendenti, il presidente e il direttore dell’associazione. Al termine dell’incontro Davide Lupi è stato accompagnato in Municipio per incontrare il sindaco.

“Grazie a Grosseto per questo bellissimo invito –ha dichiarato Davide Peli, presidente nazionale dei Giovani imprenditori di Confartigianato - sono veramente onorato di essere qui. Siamo reduci di una convention nazionale molto partecipata, anche da parte della Toscana e di Grosseto, che abbiamo chiamato ‘Tocca a Noi’. Tocca a Noi è un nome importante, è un’assunzione di responsabilità da parte dei giovani imprenditori, che inizia dai territori. La mia presenza qui a Grosseto serve per far crescere il nostro movimento, far capire come funziona la confederazione e far sì che la partecipazione possa crescere sempre di più.”

Confartigianato Giovani Imprenditori nasce nel 1987, associa attualmente 80mila imprenditori italiani di età inferiore a 40 anni e si articola in 80 gruppi territoriali presenti in tutto il paese per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, promuovere e sostenere azioni di formazione imprenditoriale, manageriale e culturale tese a comprendere e guidare i cambiamenti, ma anche potenziare la funzione dell’associazionismo e della rappresentanza; diffondere la consapevolezza della funzione socio economica e politica dell’impresa artigiana ed il suo contributo all’occupazione.

“Abbiamo accolto con grande piacere la visita del presidente nazionale del Movimento Giovani Imprenditori, Davide Peli – afferma Giovanni Lamioni, presidente di Confartigianato Imprese Grosseto - perché è l’ennesima conferma della considerazione che a livello nazionale gode la nostra associazione territoriale, dopo la visita del mese scorso del presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli. Ringrazio il Gruppo giovani imprenditori di Grosseto, estremamente attivo e dinamico e in parte anche rinnovato. Dedicare attenzione e spazio ai nostri giovani è motivo di grande soddisfazione perché rappresentano il nostro futuro, il futuro delle imprese artigiane grossetane.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore di Confartigianato Imprese Grosseto, Mauro Ciani: “Oggi è un’ottima giornata per la nostra organizzazione. – ha dichiarato il direttore - La presenza del presidente nazionale del Movimento Giovani Imprenditori è un riconoscimento importante del lavoro svolto dal nostro gruppo dei giovani imprenditori, guidato da Dominga Tammone e apprezzato a livello nazionale. Il presidente è venuto a conoscere le nuove generazioni dirigenziali che stanno crescendo all’interno della nostra organizzazione.”

Nelle foto: Davide Lupi con i giovani imprenditori di Confartigianato Grosseto; Nella seconda foto da sinistra: Dominga Tammone; Giovanni Lamioni; Davide Peli e Mauro Ciani