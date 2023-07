Confartigianato. Evento di lancio della “Capsule Collection borse”

Giovedì 20 luglio, alle ore 18, presso Nannoni Grappe srl, in località Aratrice, Paganico (Gr). Ingresso libero, prenotazione obbligatoria



Grosseto: Si terrà giovedì 20 luglio, alle ore 18, presso Nannoni Grappe srl, in località Aratrice a Paganico, un evento organizzato dai Giovani imprenditori di Confartigianato Imprese Grosseto per parlare delle reti di imprese, moda sostenibile e imprenditoria femminile. Nell’occasione sarà lanciata la nuova “Capsule Collection”, borse Creavi per Libertacreativa©, una collezione di borse artigianali firmata da Marzia Fidanza e Dominga Tammone che è uno dei tanti esempi di ciò che può nascere proprio dall’incontro tra due giovani imprenditrici.

Interverranno: Giovanni Lamioni, presidente di Confartigianato Imprese Grosseto; Daniela Biolatto, presidente nazionale Donne Impresa Confartigianato; Davide Peli, presidente Nazionale del Movimento Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato; Stella Bevilotti, presidente del Movimento Confartigianato Donne Impresa Toscana; Giancarlo Mannini, presidente del Movimento Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Toscana.

“L’obiettivo di questo incontro è quello di promuovere le reti di imprese – spiega Dominga Tammone, presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Grosseto – raccontando le opportunità che possono nascere dalla collaborazione tra professionalità diverse. Stare dentro un’associazione come Confartigianato Imprese Grosseto è un modo per entrare in contatto con le altre realtà imprenditoriali, facendo rete, creando occasioni di sviluppo e di crescita a beneficio di tutto il territorio.”

“Capsule Collection è un progetto sartoriale di moda sostenibile: – sottolinea Marzia Fidanza – le borse sono create e confezionate artigianalmente utilizzando vari tipi di materiali e tessuti di recupero come vecchi jeans e sono personalizzabili con il tocco creativo delle illustrazioni di Dominga Tammone”.

La collezione comprende tre linee: “art attack”, arte astratta ottenuta anche con materiale di riciclo – “caricature gentili”, borse personalizzabili con ritratti e “grafiche personalizzate” – Mostrini, borse da abbinare ai propri amici a 4 zampe. Ogni borsa è un pezzo unico personalizzabile al 100%.

Il programma dell’evento prevede: alle ore 18 visita guidata della distilleria accompagnati da Priscilla Occhipinti, master distiller. Alle 18 e 30 inizio evento di presentazione della Capsule Collection.

A seguire talk su rete tra imprese, valorizzazione dell’artigianato e imprenditoria femminile, sostenibilità aziendale che sarà condotto dal giornalista Giancarlo Capecchi.

In mostra le tavole originali di Capsule Collection. Aperitivo finale con degustazione di distillati e cocktail Nannoni.

Evento a ingresso libero, prenotazione obbligatoria al 329 3961699 -0564 905204.

Nella foto da sinistra: Marzia Fidanza titolare del laboratorio e scuola di sartoria Creavi;

Dominga Tammone, illustratrice (Libertacreativa), content creator ed educatrice ambientale.