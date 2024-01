Confartigianato dona tre culle neonatali alla pediatria e neonatologia del Misericordia

Mauro Ciani: “atti concreti per sostenere il futuro della comunità”



Grosseto: L’Ospedale della Misericordia di Grosseto ha ricevuto un’importante donazione funzionale e utile per il reparto pediatria e neonatologia. Confartigianato Imprese Grosseto ha deciso, infatti, di regalare tre moderne culle neonatali che consentiranno di garantire un corretto rapporto tra i bambini appena nati e le loro mamme. Le culle oltre ad accogliere correttamente e in sicurezza i neonati consentiranno l’affiancamento ai letti, una condivisione e un rapporto corretto con le puerpere. Il valore della donazione è di circa tremila euro.

“Il rapporto tra i bisogni della comunità e mondo dell’associazionismo professionale – commenta Mauro Ciani, segretario generale Confartigianato Grosseto - è straordinariamente importante per Confartigianato di Grosseto. Intervenire, poi, concretamente in aiuto della maternità ha, per noi, un valore speciale. La donazione delle tre culle è la dimostrazione che per avere fiducia nel futuro sono necessari atti, non solo parole. La nostra cultura pragmatica guida le scelte di intervento e di sostegno delle strutture pubbliche e delle persone che ne usufruiscono.”

Il ringraziamento della dottoressa Susanna Falorni, direttrice Pediatria e Neonatologia di Grosseto: “Ringrazio la Confartigianato di Grosseto per le tre culle definite 'co-sleeping' in quando per le particolari caratteristiche tecniche innovative consentono di agevolare l'allattamento al seno subito dopo il parto e nei successivi giorni di ricovero, in totale sicurezza per il piccolo. Per esempio le culle sono dotate di cuscini specifici su ogni lato, ma la vera particolarità è la possibilità di regolarle in altezza e abbassando una sponda agganciarle in maniera sicura al letto della mamma, in modo da diventare quasi un tutt'uno. Ciò permette un contatto maggiore e di allattare il piccolo comodamente e senza alcun tipo di rischio. L’obiettivo dell’Azienda è incrementare costantemente il numero di culle co-sleeping in dotazione al reparto in modo da consentire a tutti i nati e alle neomamme di poter usufruire dei benefici. Questa donazione è una ulteriore dimostrazione della generosità della Confartigianato, un contributo prezioso per i piccoli e anche per noi professionisti”

Nella foto a partire da sinistra: dott. Michele Dentamaro direttore del Presidio Ospedaliero Amiata Grossetana, Colline metallifere, Grossetana, Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto, dott.ssa Susanna Falorni direttrice Pediatria e Neonatologia di Grosseto insieme a personale medico e infermieristico della Pediatria.