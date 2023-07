Attualità Confartigianato cerca un addetto contabile e fiscale per la sede di Orbetello 11 luglio 2023

Grosseto: È richiesta un'esperienza maturata in studi professionali o in altre associazioni di categoria. Entra nel team di Confartigianato Imprese Grosseto, invia il tuo CV e lettera di presentazione, entro il 15 settembre 2023, a selezionepersonale@artigianigr.it. La selezione avverrà per titoli ed esami. In calce al curriculum dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali utilizzando la seguente formula: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 Gdpr (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale”.

