Confartigianato, a luglio il corso per capacità professionale per autotrasportatore

Redazione Grosseto: In partenza a luglio il corso per il conseguimento della capacità professionale per autotrasportatore 2023 targato Confartigianato Imprese Grosseto. Il corso mira al conseguimento del requisito di capacità professionale per poter essere titolare di una ditta o impresa di autotrasporto di merci per conto terzi con la conoscenza della gestione commerciale, fiscale ed organizzativa.

In partenza nel mese di luglio. In presenza e on line. 74 ore: per chi esercita l'attività con mezzi che hanno una massa complessiva tra 1,5 ton e 3,5 ton.

150 ore: per chi esercita l'attività con mezzi che hanno una massa complessiva superiore a 3,5 ton. Le lezioni si svolgeranno a Grosseto, via Monte Rosa 26, nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto.

Informazioni e iscrizioni: Gianluigi Ferrara al +39 333 8418381 - gianluigi.ferrara@artigianigr.it.

