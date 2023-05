Concorso sugli stili di vita: venerdì la premiazione degli studenti vincitori

Al Polo universitario grossetano, Coeso SdS e Comune di Grosseto premiano i ragazzi che hanno partecipato al progetto “Giovani, alcol e stili di vita”.



Grosseto: È in programma per domani, venerdì 5 maggio, alle 10, nell’aula magna del Polo universitario grossetano, in via Ginori 33, la premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso legato al progetto “Giovani, alcol e stili di vita”, promosso da Coeso Società della Salute. Il progetto, avviato dal 2014, e realizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto e con il supporto tecnico dalla Simurg Ricerche di Livorno, prevede la realizzazione di azioni finalizzate a promuovere stili di vita consapevoli tra i giovani, che puntino, in particolare, a limitare il consumo di alcol e i comportamenti a rischio che ne conseguono.

Circa 600 sono gli studenti del liceo Rosmini che hanno partecipato in questo anno scolastico 2022-2023 all’iniziativa, compilando il questionario Edit formulato dall’Agenzia regionale di sanità della Toscana (Ars), e due sono le classi che hanno deciso di presentare i propri lavori sul tema individuato dalla stessa scuola e dagli alunni, ovvero i rapporti tra pari e le prime esperienze sentimentali.

E’ già il secondo anno consecutivo che questo tema viene individuato dai ragazzi e dalle ragazze che hanno aderito al progetto. Segno, questo, che la pandemia e le conseguenti restrizioni hanno avuto conseguenze piuttosto importanti sui rapporti e le relazioni tra i giovani.

Venerdì, quindi, durante l’incontro saranno annunciati i vincitori che potranno partecipare a una gita in una località che sarà svelata proprio in occasione della premiazione.

Oltre agli studenti e alle studentesse, saranno presenti all’evento l’assessore al Sociale del Comune di Grosseto, Sara Minozzi, la direttrice di Coeso Società della Salute Tania Barbi, il responsabile dei servizi socio educativi del Coeso Massimiliano Marcucci, i rappresentanti di Simurg Ricerche e gli insegnanti che hanno partecipato al progetto.