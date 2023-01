Concordia, il programma commemorazione undicesimo anniversario del naufragio

Isola del Giglio: “L’Isola il 13 gennaio ricorderà l’undicesimo anniversario del naufragio della Concordia, ma, come annunciato un anno fa, lo farà in maniera più riservata, perché la memoria è importante al pari della necessità di guardare avanti”. Così il Sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli annuncia il programma in ricordo del tragico evento del 2012.

“Gli appuntamenti canonici saranno rispettati – spiega Ortelli- e chiunque vorrà venire per commemorare le vittime o ricordare quella tragedia è il benvenuto, ma senza la grande eco che questo appuntamento ha avuto negli anni passati, questo anche per il rispetto verso chi sulla Concordia ha perso la vita e per le loro famiglie”. La commemorazione prevede alle ore 12 di venerdì 13 gennaio la Santa Messa in suffragio delle vittime, nella chiesa di Giglio Porto, alle 13 la deposizione della corona in mare di fronte a Punta Gabbianara ed alle 21,30 la fiaccolata al Porto. Chi arriva dalla terraferma potrà usufruire del traghetto che parte da Porto Santo Stefano alle ore 11 con ritorno dall’isola alle ore 13,30.