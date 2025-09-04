Concluso il servizio di primo soccorso all'Isola di Giannutri

Concluso con successo il servizio estivo di primo soccorso e informazione della Croce Rossa Italiana sull’Isola di Giannutri

Giannutri: Con la giornata del 3 settembre si è concluso con esito positivo il servizio di primo soccorso e informazione svolto dalla Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento sull’Isola di Giannutri. A luglio ed agosto è stato stilato un protocollo di intesa con la asl, direzione di Grosseto del servizio di emergenza ed urgenza. Durante i mesi di luglio e agosto, il servizio è stato garantito settimanalmente con il prezioso contributo del Dott. Giorgio Rizzardi – medico CRI, direttore sanitario e vicepresidente del Comitato – che ha condiviso i turni insieme ai volontari, come racconta Piera Casalini, delegata e consigliere del Comitato. L’iniziativa, della durata di due mesi, ha rappresentato un’esperienza impegnativa ma altamente formativa, che ha ricevuto ampio consenso da parte degli isolani, dei turisti e dei Carabinieri Forestali, grazie alla costante presenza sul territorio di volontari CRI, personale sanitario e medici, sempre operativi. Il personale è stato ospitato in una base logistica allestita appositamente dalla Croce Rossa Italiana. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari, alla Compagnia di Navigazione Maregiglio di Isola del Giglio, a Banca Tema, al Comune di Isola del Giglio e al Sindaco Dott. Armando Schiaffino, nonché al Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana – Toscana. La base operativa e la foresteria sull’Isola rimarranno a disposizione della CRI, consentendo così al Comitato di garantire, anche in futuro, una presenza periodica e costante. Sull’isola sarà mantenuta un’ambulanza ordinaria, operativa grazie alla disponibilità di due o tre volontari CRI stabilmente residenti tra la Costa d’Argento e l’Isola di Giannutri.







