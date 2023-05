Concluso il progetto “Racchette in classe” che ha coinvolto 131 alunni della primaria

Pitigliano: Si è concluso il progetto "Racchette in classe", promosso dal Circolo Tennis di Pitigliano con la Federazione italiana tennis e padel, in collaborazione con l’istituto Comprensivo Umberto I di Pitigliano. Il progetto ha coinvolto tutte le classi della primaria per un totale di 131 alunni, seguiti dai maestri Stefano Piccinetti e Lisa Piccinetti (Club school CT Pitigliano).



“Un plauso al Circolo Tennis di Pitigliano e all’istituto comprensivo per questo progetto – afferma Alessandro Polidori, consigliere comunale con delega allo sport-che si pone l’obiettivo di avvicinare i bambini alla disciplina del tennis, in un’età in cui è possibile trasformare la pratica sportiva in una sana abitudine di vita. Gli studenti hanno apprezzato il corso e per alcuni di essi potrebbe diventare una passione da coltivare nei prossimi anni.”

Racchette in classe è un progetto promosso sul territorio nazionale dalla Federazione italiana tennis.

In provincia di Grosseto questa esperienza è stata portata solo nella scuola di Pitigliano, dal Circolo Tennis di Pitigliano, e nella scuola di Arcidosso dal Circolo Tennis e Padel di Arcidosso.

Per gli alunni dell’istituto Comprensivo Umberto I, il corso si è svolto in parte presso la palestra della scuola ed in parte presso i campi del Circolo Tennis.