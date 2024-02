Concluso il percorso sulla memoria alla Bugiani con l’invio di lettere al museo di Anna Frank

Follonica: Si conclude così il percorso della II D della Scuola Secondaria di I grado A. Bugiani, con l’invio al Museo Casa di Anne Frank delle lettere degli studenti.



Ma andiamo con ordine. «Nel nostro plesso - spiegano le insegnanti - la Memoria è un argomento trattato a 360 gradi, perché ritenuto fondamentale per le nuove generazioni. L’anno scorso gli alunni della classe avevano partecipato all’inaugurazione della targa dedicata ai militari follonichesi internati, portando le loro pietre d’inciampo.

Quest’anno l’insegnante di lettere, Laura Parisi, ha proposto la lettura immersiva, secondo la metodologia innovativa del WRW dell’albo L’albero di Anne. Gli studenti hanno osservato le tavole, hanno fatto inferenze, connessioni e riflessioni. Ne hanno poi scelta una su cui hanno espresso le loro considerazioni. Sono stati letti passi tratti dal Diario, scelti ad hoc dall’insegnante, per poi effettuare un’ulteriore attività, cioè la visita virtuale dell’alloggio segreto, dove i ragazzi hanno potuto ritrovare le pagine del diario precedentemente lette.

Infine, è stato loro richiesto di immedesimarsi in uno degli oggetti cari ad Anne e di scriverle una lettera, sempre seguendo la metodologia WRW, con l’idea di inviarle tutte alla Casa Museo. Così, con l’aiuto della docente di Inglese, Antonella Massai, hanno scritto una lettera di presentazione e di spiegazione del loro lavoro».





Le lettere sono quindi in viaggio per Amsterdam e la scuola rimane in attesa…

Un percorso della memoria alternativo, ma fondamentale per comprendere la drammaticità del periodo storico vissuto da una ragazzina (simbolo di tutti i bambini-ragazzini del periodo) dell’età degli alunni. La storia si apprende meglio “calandosi nei panni” di chi ne è stato protagonista.