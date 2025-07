Concluso il Censimento Estivo 2025 degli Uccelli nella Diaccia Botrona

Oltre 15 censitori impegnati nel monitoraggio annuale del GOM, che da 20 anni documenta la biodiversità di una delle aree umide più importanti d’Europa.

Castiglione della Pescaia: Con i rilievi effettuati nel pomeriggio di Venerdì 11 Luglio, ai quali hanno partecipato 15 censitori, si è conclusa l’attività del 2025 relativa al censimento degli uccelli nidificanti ed estivanti in Diaccia Botrona, organizzata dal GOM – Gruppo Ornitologico Maremmano “A.Ademollo” ODV.

L’associazione porta avanti tale attività da ben 20 anni, avendo effettuato i censimenti estivi in Diaccia Botrona a partire del 2006, inizialmente con il coordinamento della Provincia di Grosseto e poi, con il passaggio delle funzioni in materia di aree protette all’ente sovraordinato, con quello della Regione Toscana. Negli ultimi anni, l’attività viene svolta in base ad una convenzione stipulata dall’associazione stessa con il Comune di Castiglione della Pescaia.

I transetti sul campo, svolti nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio e con un preliminare nel mese di Aprile, volto principalmente a valutare la presenza di passeriformi, sono accompagnati da uscite in barca, per valutare le presenze di nidificanti nelle zone più difficilmente osservabili dai sentieri percorsi durante i transetti, oltre che da rilevamenti tramite drone sulla garzaia delle Marze, per i conteggi dei nidi di ardeidi ed altre specie presenti nella pineta.

Un simile monitoraggio, portato avanti nel tempo, può permettere di valutare l’evoluzione delle nidificazioni in un’area protetta di particolare valore come è la Riserva Naturale Regionale Diaccia Botrona, che è anche parte della Rete Natura 2000 ed area umida di importanza internazionale per la Convenzione di Ramsar. I risultati dei primi 10 anni del censimento sono stati oggetto di un poster presentato dalla Provincia di Grosseto al XVIII Convegno Italiano di Ornitologia, svoltosi nel Settembre 2015 a Caramanico Terme (PE).

Lo stesso è stato oggetto di iniziative di comunicazione e informazione rivolte al pubblico e svoltesi proprio presso la Casa Rossa Ximenes, come l’incontro sul tema “La biodiversità della Riserva di importanza internazionale Diaccia Botrona” del 29/7/2022 (organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia in collaborazione con il GOM) e quello dal titolo “Censire la ricchezza e le nidificazioni della Diaccia Botrona” del 8/2/2025 (organizzato dal GOM e con la partecipazione di amici ornitologi di altre associazioni, che hanno portato la propria esperienza relativa a monitoraggi analoghi in altre aree protette).

I censimenti svolti dal GOM hanno portato alla scoperta delle prime nidificazioni nell’area per alcune specie di uccelli acquatici come la pettegola (Tringa totanus) e, più recentemente, il gabbiano comune (Larus ridibundus) che ha nidificato, con una coppia, nel 2024 e 2025 (come da articolo di Pietro Giovacchini, Luca Passalacqua e Stefano Laurenti pubblicato nel 2024 sul n. 49 della rivista ornitologica “Uccelli d’Italia”).

Il GOM – Gruppo Ornitologico Maremmano dà appuntamento per il 2026 e gli anni successivi a tutti i volontari che hanno partecipato ai censimenti in Diaccia Botrona nell’Estate del 2025 e a tutti gli altri ornitologi e appassionati che vorranno partecipare in futuro a tale interessane e coinvolgente iniziativa. Chi fosse interessato a partecipare, potrà segnalarlo all’indirizzo mail odv.gom@gmail.com.