Cultura & spettacolo Concluso con successo il progetto “Archeologia, musei e territorio in segni” 13 febbraio 2023

13 febbraio 2023 139

139

Monia Tanganelli Si è svolto a Monterotondo e Massa Marittima il progetto “Archeologia, musei e territorio in segni”.

Grosseto: Finale con grande partecipazione per le visite guidate in LIS del progetto “Archeologia, musei e territorio IN SEGNI” che, ricordiamo, è nato dalla collaborazione tra il museo archeologico e d’arte della Maremma e la sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi di Grosseto, finanziato con il contributo del bando “SISTEMI” della Regione Toscana. La giornata è iniziata con la visita al MUBIA, il geomuseo delle biancane di Monterotondo, proseguendo poi nel pomeriggio a Massa Marittima al Museo di San Pietro all’Orto, per ammirare la splendida “Maestà” di Ambrogio Lorenzetti.

Ventuno i soci partecipanti della sezione provinciale di Grosseto, a cui si sono aggiunti sei soci delle sezioni di Pisa e Livorno. Per conoscere le prossime iniziative dell’ENS Grosseto scrivere a: grosseto@ens.it oppure telefonare allo 0564-451717 Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura & spettacolo Concluso con successo il progetto “Archeologia, musei e territorio in segni” Concluso con successo il progetto “Archeologia, musei e territorio in segni” 2023-02-13T10:24:00+01:00 194 it Si è svolto a Monterotondo e Massa Marittima il progetto “Archeologia, musei e territorio in segni”. PT1M /media/images/12-02-2023-ENS-dentro-al-MUBIA.jpg /media/images/thumbs/x600-12-02-2023-ENS-dentro-al-MUBIA.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 13 Feb 2023 10:24:00 GMT