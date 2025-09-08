Conclusi sul Garda Trentino i Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of moving 2025

Il vento da Nord protagonista anche nella giornata finale. Tutti i neo-campioni italiani giovanili, i podi di categoria e gli altri premi. La cerimonia di premiazione al FIVillage si conclude con l’ammaina bandiera

Garda: Si sono chiusi sul Garda Trentino i Campionati Italiani Giovanili delle classi in Singolo Kinder Joy of moving 2025, una delle Regate di riferimento della Federazione Italiana Vela che ha riunito sei classi e oltre 500 veliste e velisti da tutta Italia. Le categorie che hanno assegnato i titoli italiani sono le più diffuse tra quelle portate da una sola persona di equipaggio: le tre derive Optimist, ILCA 4 e ILCA 6, i due windsurf iQFOiL e Techno 293, e il foiler Waszp.

Con l’organizzazione affidata dalla FIV al Consorzio Garda Trentino Vela, composto da Circolo Vela Torbole, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole e Lega Navale Italiana Riva del Garda, la distribuzione sul lago di ben 5 campi di regata gestiti da quasi 50 Ufficiali di Regata, i tricolori giovanili hanno sfruttato ciò che rende famoso il lago di Garda nel mondo: i suoi venti.

Tutti i giorni si sono svolte regate al mattino, dalle 8 alle 11 circa, e nel pomeriggio dopo le 13, con programmi sportivi che hanno raggiunto anche le 9 ore totali in acqua e decine di prove complessive ogni giorno. Sabato programma ridotto dall’assenza di vento nel pomeriggio.

La domenica finale ha visto in azione i 150 timonieri Optimist e i laseristi delle classi ILCA 4 e ILCA 6 disputare tre prove ciascuna, con Peler che ha soffiato a 18 nodi nella prima, sceso a 15 nella seconda e a 10 nodi nella terza e ultima. Nel pomeriggio hanno disputato una prova le tavole Techno 293, mentre gli iQFOiL e i Waszp hanno atteso invano che si alzasse un vento sufficiente a volare sui foil. A metà pomeriggio il coordinatore dei campi di regata Roberto Lachi ha concluso la manifestazione in acqua.

La cerimonia di premiazione e di chiusura, affollata e festosa, si è svolta intorno al palco del FIVillage, con lo schermo che ha trasmesso le più belle immagini dei quattro giorni di regata, ed è stata aperta dai saluti delle autorità e istituzioni del territorio, accolte sul palco dal presidente FIV Francesco Ettorre e dal presidente del Consorzio Garda Trentino Vela Armando Bronzetti: il sindaco di Nago Torbole Gianni Morandi, i presidenti degli altri club del Consorzio, il presidente di Zona Giampaolo Montagni, la presidente del CONI regionale Paola Mora, i consiglieri federali Nadia Meroni, Domenico Foschini e Ivan Branciamore

A seguire la sequenza di consegna delle medaglie e dei trofei su tanti podi sorridenti e applauditissimi, con atlete e atleti saliti insieme ai rispettivi allenatori, secondo la formula delle Regate FIV.

Il capitolo finale è stata la dichiarazione di chiusura dei Campionati Italiani Giovanili delle classi in Singolo Kinder Joy of moving 2025 da parte del presidente Ettorre, con l’ammaina bandiera e l’inno nazionale cantato da tutti, mentre il Garda ha partecipato con uno spettacoloso tramonto. Arrivederci a tutti all’edizione 2026.

TUTTI I PODI DEGLI ITALIANI GIOVANILI SINGOLI KINDER JOY OF MOVING 2025

Techno 293 (windsurf giovanile) UNDER 13 FEMMINILE

Emma Burkhart (CS Torbole)

Chiara Marras (LNI Ostia)

Alessandra Porcu (CN Arzachena)

Techno 293 (windsurf giovanile) UNDER 13 MASCHILE

Niccolò Mancusi (CS Bracciano)

Ettore Ammoscato (CV Sferracavallo)

Adriano Samonà (CV Sferracavallo)

Techno 293 (windsurf giovanile) UNDER 15 FEMMINILE

Irene Bernardo Silici (LNI Ostia)

Greta Alesi (CV Sferracavallo)

Paola Bofisè (CC Roggero di Lauria)

Techno 293 (windsurf giovanile) UNDER 15 MASCHILE

Francesco Cao (WCC Cagliari)

Nicola Tommaso Vallini (Adriatico Wind Club)

Filippo Verità (Adriatico Wind Club)

iQFOiL Juniores (windsurf foiling) Junior UNDER 17 MASCHILE

Lorenzo Maroadi (FV Malcesine)

Pierluigi Caproni (LNI Cagliari)

Luca Pacchiotti (FV Malcesine)

iQFOiL Juniores (windsurf foiling) Junior UNDER 17 FEMMINILE

Ginevra Giunti (Planet Sail Bracciano)

Elisa Bruno (SEF Stamura)

Elettra Fulgenzi (SEF Stamura)

iQFOiL Youth (windsurf foiling) Youth UNDER 19 MASCHILE

Raoul Furioli (CS Torbole)

Matteo Montanari (Adriatico Wind)

Edoardo Guarnati (FV Malcesine)

iQFOiL Youth (windsurf foiling) Youth UNDER 19 FEMMINILE

Sara Maria Mangione (CV Sferracavallo)

Vittoria Marconi (LNI Civitavecchia)

Benedetta Cirino (CC Roggero di Lauria)

Optimist podio ASSOLUTO

Cristian Castellan (Triestina SM) anche coppa challenge della Classe

Giorgio Nibbi (CN Sanbenedettese)

Mateo Ravaioli (CV Ravennate)

Optimist podio FEMMINILE

Annalie Meoni (FV Malcesine) anche coppa challenge della Classe

Guia Legisa (SV Barcola e Grignano)

Arianna Anelli (CV3V)

ILCA 4 UNDER 16 FEMMINILE

Sofia Gisele Berteotti (FV Riva)

Margherita Gianantonio (CV Bellano)

Irene Cozzolino (LNI Napoli)

ILCA 4 UNDER 16 MASCHILE

Enrico Morina (FV Riva)

Davide Cafagna (CV Muggia)

Mattia Panvini (CV Ravennate)

ILCA 4 UNDER 18 FEMMINILE

Giulia Marella (CV Venezia)

Zala Sterni (Sirena KNT)

Martina Corno (Orza Minore)

ILCA 4 UNDER 18 MASCHILE

Alberto Avanzini (FV Malcesine)

Alessio Nessi (CV Bellano)

Gabriele Antoniazzi (YC Adriaco)

ILCA 6 UNDER 17 MASCHILE

Giovanni Bedoni (FV Riva)

Claudio Crocco (FV Riva)

Mattia Brandellero (FV Malcesine)

ILCA 6 UNDER 19 FEMMINILE

Marina Murri (CN Lampara)

Livia Beltrano (LNI Ostia)

Sofia Bisnovic (CV Muggia)

ILCA 6 UNDER 19 MASCHILE

Nicolò Giuseppe Cassitta (YC Olbia)

Lorenzo Ghirotti (FV Riva)

Federico Bonalana (FV Riva)

WASZP VELA 8.2 UNDER 19 non assegnato x requisiti normativa

Mosè Bellomi (CV Arco)

Francesco Carrieri (CV Bari)

Luca Franceschini (CV Arco)

WASZP VELA 7.5 UNDER 19 non assegnato x requisiti normativa

Olivia Castaldi (CV Arco)

Leonardo Vanelo (CV La Spezia)

Dante Ryde (Seaside)

WASZP VELA 6.9 UNDER 19

Artur Brighenti (Acquafresca SC)

Giuseppe Chiantera (CV Bari)

Jacopo Andrian (Waterfront SC Genova)

WASZP VELA 6.9 UNDER 19 FEMMINILE (la prima)

Alice Virginia Prando (CV Arco)

WASZP VELA 6.9 UNDER 15 (il primo)

Daniel Evgeni (FV Riva)



