Conclusi i lavori sulla S.R. 74 Maremmana nei comuni di Manciano e Pitigliano

Manciano: L’intervento ha richiesto alla Provincia di Grosseto un investimento di 300mila euro. Ulteriori lavori per 136mila euro sono stati eseguiti sulla stessa strada in tratti saltuari tra il km 34+000 e 36+000.

“La manutenzione delle infrastrutture stradali resta una priorità per garantire collegamenti efficienti e sicuri. – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – La strada regionale Maremmana, in particolare, riveste un ruolo strategico non solo per i residenti e per le attività produttive della zona, ma anche perché è la via di collegamento tra territori a forte vocazione turistica come i comuni dell’area del Tufo e le località balneari della costa grossetana. Investire nella rete viaria significa garantire sicurezza e al contempo sviluppo.”