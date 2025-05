Conclusa la seconda edizione della Settimana della salute: centinaia gli screening e le visite effettuate

Grosseto: Grande successo per la seconda edizione della Settimana della salute, che ha trasformato le piazze Dante Alighieri e Duomo, dal 6 al 9 maggio, in luoghi di prevenzione, informazione e assistenza sanitaria gratuita per tutta la cittadinanza.

All’interno dell’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Coeso Sds, si è inserita anche una ricca offerta di screening gratuiti, messi a disposizione da Misericordia, in collaborazione con Lilt Grosseto, Anpas Humanitas Grosseto, Croce Rossa italiana, Alice, Coeso Sds e Salute in Comune, che hanno registrato un’adesione straordinaria da parte dei cittadini.

Numeri alla mano, il riscontro è stato significativo: l’ambulatorio della Misericordia e della Lilt di Grosseto ha erogato ben 176 visite, a cui si aggiungono 28 visite oculistiche, 55 elettrocardiogrammi e 52 prelievi ematici, per un totale complessivo di 311 prestazioni sanitarie.

Ottimo riscontro anche per gli screening offerti dalla Cri. Sono state infatti effettuate 15 misurazioni dell’udito, 56 doppler carotideo (grazie alla collaborazione dell’associazione Alice), 15 sedute di igiene dentaria e ben 119 test glicemici. A queste si aggiungono attività dedicate alla promozione della salute tra i più giovani, con la distribuzione di 50 profilattici nell’ambito della campagna nazionale “Lovered” per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Presenti anche momenti di socializzazione e sensibilizzazione come il truccabimbi e una donazione di sangue, che completano il quadro delle 258 persone che hanno usufruito direttamente dei servizi offerti in queste giornate.

Ampia partecipazione anche per i servizi offerti da Anpas Humanitas Grosseto, che nel corso dei tre giorni ha effettuato 148 prestazioni sanitarie complessive tra visite cardiologiche, trattamenti massoterapici, stick glicemici, visite senologiche, valutazioni logopediche e colloqui informativi su fattori di rischio e prevenzione.

Molti i cittadini che hanno usufruito anche delle attività proposte al camper della salute del Coeso, che ha offerto un’ampia gamma di servizi sociosanitari, rivolti a diverse fasce della popolazione. In particolare, sono state 40 le persone che si sono sottoposte a consulenze dermatologiche, mentre 10 cittadini hanno usufruito di colloqui nell’ambito della diabetologia e della reumatologia. Molto apprezzato anche il servizio degli infermieri di famiglia e di comunità, che nei tre giorni di attività hanno incontrato 75 persone. Sono stati inoltre attivati sportelli informativi dedicati al gioco d’azzardo patologico, che hanno visto la partecipazione di 11 utenti, mentre 15 persone si sono rivolte ai servizi dedicati ai minori, con particolare attenzione a tematiche come bullismo e cyberbullismo. Infine, 6 cittadini hanno ricevuto supporto dai servizi di contrasto alla violenza, portando a 157 il numero totale delle prestazioni erogate dal camper Coeso nel corso dell’iniziativa.

Giovedì 8 maggio ha fatto tappa in città anche il camper di “Salute in Comune”, che ha contribuito ulteriormente al successo dell’iniziativa effettuando 85 visite specialistiche, tra cui 28 mammografie rivolte a donne tra i 40 e i 44 anni e 57 ecografie dedicate a una fascia d’età più giovane, dai 18 ai 40 anni.

“La Settimana della salute si conferma un appuntamento atteso per promuovere la prevenzione e l’accesso facilitato ai servizi sanitari per tutte le fasce della popolazione. I numeri parlano chiaro, ma ciò che conta ancora di più è l’impatto reale sulla vita delle persone: in diversi casi, grazie agli screening, è stato possibile intercettare situazioni che richiedevano approfondimenti specialistici - commentano il sindaco e presidente del Coeso Sds Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti -. Un segnale chiaro di quanto la salute pubblica possa e debba essere portata nelle piazze, vicina ai cittadini, per costruire una comunità più consapevole, attenta e partecipe. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto, l’Ordine professioni infermieristiche di Grosseto, l’Ordine dei farmacisti di Grosseto per la proficua collaborazione e tutti i volontari sempre presenti in piazza”.