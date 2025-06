Conclusa la Regata Nazionale Formula 18 al Centro Velico Punta Ala

Tre giorni di vela, sole e accoglienza perfetta al PuntAla Camp & Resort

Punta Ala: Si è chiusa con la vittoria di Stella-Recalcati, la Regata Nazionale Formula 18 – terza tappa del circuito nazionale – ospitata dal Centro Velico Punta Ala. Ventidue equipaggi si sono sfidati in condizioni ideali per l'intera durata dell'evento, regalando tre giorni di sport e spettacolo sulle acque blu del golfo di Follonica.

Le condizioni meteo sono state favorevoli per tutto il weekend, con splendide giornate estive di sole a fare da cornice alla regata. Venerdì si è disputata una sola prova, con vento leggero da ovest/sud-ovest sui 6-8 nodi, poi in calo. Sabato ha regalato una giornata lunga e intensa in acqua, grazie a un vento leggero ma stabile che ha permesso di completare ben quattro prove. Domenica il gran finale: una giornata veloce e divertente, con scirocco in progressivo rinforzo intorno ai 10 nodi e qualche onda in formazione a muovere la scena — condizioni ideali per chiudere l'evento nel migliore dei modi e accendere qualche sfida in più tra gli equipaggi.

La classifica finale ha confermato i valori in campo già evidenziati nei primi giorni, ma non sono mancate le battaglie, soprattutto tra i primi due equipaggi — entrambi del Centro Vela Dervio — che si sono giocati il ​​vertice. prova dopo prova.

Classifica finale:

🥇 ITA 2 — Maurizio Stella & Davide Paolo Recalcati (Centro Vela Dervio)

🥈 ITA 303 — Andrea & Matteo Viganò (Centro Vela Dervio)

🥉 ITA 11 — Matteo Fiorini & Lorenzo Casamenti (Yacht Club Rimini)

4️⃣ ITA 69 — Luigi Vitiello & Francesco Vitiello (LNI Ostia)

5️⃣ ITA 101 — Guglielmo Cattarozzi & Massimo Piranomonte (CV3V)

👉 Classifica completa su Manage2Sail

La cerimonia di premiazione, tenutasi nel tardo pomeriggio, ha celebrato vincitori e partecipanti sotto la tenda evento del PuntAla Camp & Resort , che ha confermato ancora una volta la sua vocazione per l'ospitalità sportiva: aperitivi al tramonto, momenti di relax all'ombra della pineta e partite di beach volley, aggiungendo valore e piacere a ogni giornata vissuta sul mare.

Il Centro Velico Punta Ala ringrazia per il prezioso supporto il Comune di Castiglione della Pescaia e il Comune di Scarlino, che ha concesso il patrocinio all'evento, e le aziende locali partner: Ginanni Marcello Modellisti Calzature e New Living Scale.

Il Centro Velico Punta Ala ringrazia per il prezioso supporto il Comune di Castiglione della Pescaia e il Comune di Scarlino , che ha concesso il patrocinio all'evento, e le aziende locali partner: Ginanni Marcello Modellisti Calzature e New Living Scale.