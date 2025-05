Conclusa con successo la stagione del teatro comunale “Rossella Falk”

Il direttore Artistico Giancarlo Capitani: “Grande partecipazione di pubblico e qualità artistica. Ora al lavoro per la stagione estiva, in sinergia con l’Amministrazione comunale”

Tarquinia : Si è conclusa con lo spettacolo "I due papi" di Anthony McCarten, interpretato da Mariano Rigillo e Giorgio Colangeli, la stagione 2024/2025 del teatro comunale “Rossella Falk”. Promossa dal Comune di Tarquinia e curata da ATCL – Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio – la rassegna ha portato sul palco sette prestigiosi spettacoli, con protagonisti di primo piano della scena italiana. “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti – afferma il Direttore Artistico Giancarlo Capitani –. Il pubblico ha dimostrato entusiasmo e partecipazione, premiando un cartellone di alto profilo, che ha visto esibirsi artisti del calibro di Massimo Venturiello, Maddalena Crippa, Luca Barbareschi, Chiara Noschese, Rossana Casale, Giuseppe Cederna, oltre naturalmente a Rigillo e Colangeli”.

Accanto alla stagione principale, il teatro comunale “Rossella Falk” ha ospitato un'intensa attività culturale: oltre 50 eventi in sei mesi, tra rappresentazioni teatrali, concerti, spettacoli di danza, saggi, convegni e conferenze, che hanno coinvolto oltre 200 artisti e attratto circa 10mila spettatori. “Il teatro non si ferma – prosegue Capitani –. Anche nei mesi di maggio e giugno il palco continuerà ad accogliere gli spettacoli-saggio delle scuole di danza, musica e teatro locali, che rappresentano una parte vitale della vita culturale della nostra città”. Dalla metà di giugno, il sipario si alzerà sugli eventi estivi all’aperto nel suggestivo chiostro San Marco e verrà rilanciata la storica rassegna “Teatro sotto le stelle”, che negli anni ha portato nella città etrusca nomi illustri come Giorgio Albertazzi, Michele Placido, Arnoldo Foà, Enrico Brignano, Luigi e Luca De Filippo e molti altri.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione estiva anche l’“Etruria Musica Festival”, in cui saranno inseriti i concerti al tramonto a Porto Clementino e quelli all’alba all’Alberata Dante Alighieri, capaci di coniugare musica e paesaggio in un’esperienza unica e suggestiva. “Il calendario completo degli eventi estivi sarà presentato a breve – conclude Capitani –. L’Amministrazione comunale sta infatti definendo gli ultimi dettagli della programmazione, che interesserà il centro storico e Tarquinia Lido, con un’offerta ampia e di qualità, pensata per residenti e turisti”.