Sport Conclusa a Follonica la Seconda Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 13 maggio 2025

Grande partecipazione, regate spettacolari e tanto entusiasmo al largo del Golfo Follonica: Si è conclusa con grande successo la seconda tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, che ha animato il mare di Follonica dal 9 all’11 maggio. Oltre 420 giovani velisti da tutta Italia hanno colorato le acque antistanti la città, confermando ancora una volta l’importanza di questo evento nel panorama della vela giovanile nazionale. La giornata finale si è aperta con l’attesissima estrazione della barca, momento sempre molto atteso dai piccoli atleti: questa volta, la fortuna ha premiato Giordano Giulio Alexander del Club del Mare, che si è aggiudicato il prestigioso premio. Dal punto di vista sportivo, è stata una giornata perfetta: nove prove concluse per la flotta Gold e Silver della Divisione A e per la Divisione B, mentre la Bronze ha chiuso con otto prove totali, rispettando quasi integralmente il programma previsto. Il campo di regata ha messo alla prova le doti tattiche dei ragazzi, ma lo spettacolo in acqua è stato all’altezza delle aspettative. A imporsi nella Divisione A è stato Giorgio Nibbi (CN Sambenedettese), davanti a Matteo Ravaioli (CV Ravennate) e Lorenzo Di Camillo (LNI Mandello del Lario). Prima tra le ragazze e quarta assoluta, Annalie Meoni (Fraglia Vela Malcesine), seguita da Carol Veneri (CV Bari) e Mia Paoletti (CV Portocivitanova). Nella Divisione B, a trionfare è stato Matteo D’Addabbo (CV Bari), con Giorgio Paonessa (CV Crotone) e Kilian Breda (CV Portocivitanova) sul podio. Nella categoria femminile Cadetti, il primo posto è andato a Vittoria Pagani (CV Torbole), seguita da Aurora Silvestri (CV Sicilia) e Cecilia Comerlati (ASD Marvelia). “Tre giorni intensi e di alto livello tecnico - afferma Marcello Meringolo, tecnico nazionale della Classe Optimist -. Abbiamo visto giovani promettenti che saranno protagonisti nelle prossime competizioni internazionali. Un grazie speciale all’organizzazione, al Comitato di Regata e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima tappa.” “È stato un onore ospitare una tappa di questa importanza - ha ricordato Fausto Meciani, presidente della Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica - . Vedere oltre 400 imbarcazioni nel nostro golfo, animate dall’energia dei giovani velisti, è stato emozionante e conferma la vocazione della nostra città e della nostra sezione per la vela giovanile e l’educazione sportiva. Ringrazio di cuore tutto lo staff, i volontari e le famiglie che hanno reso possibile questa meravigliosa esperienza.” Seguici



