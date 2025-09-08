Conclusa a Follonica la Nazionale Dart: due giorni di vela e spettacolo sul Golfo

Si è conclusa con successo la Nazionale Dart, evento che ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da tutta Italia sullo splendido campo di regata del Golfo di Follonica.

Follonica: Dopo una prima giornata caratterizzata da vento medio da nord-ovest, che ha consentito lo svolgimento di tre prove appassionanti e impegnative, la seconda giornata ha regalato condizioni di vento leggero ma regolare, permettendo comunque la disputa delle tre prove previste dal programma.

Al termine delle regate, ecco i vincitori delle diverse categorie:

• Overall: Rinaldi Alice – Ceruti Pietro (Circolo Nautico Volano ASD)

• Singolo: Salvo Martino (Circolo Nautico Volano ASD)

• Youth: Scappini Flavio – Scialla Valentina Marika (LNI Civitavecchia – Circolo Nautico Volano ASD)

La manifestazione ha confermato l’alto livello tecnico della classe Dart e la capacità del Golfo di Follonica di offrire scenari ideali per la grande vela.

Le classifiche complete sono disponibili sul portale www.racingrulesofsailing.com.

La Lega Navale Italiana di Follonica ringrazia tutti i partecipanti, lo staff organizzativo e i volontari che hanno reso possibile lo svolgimento dell’evento.







