Conclave: Sarà Dominique Mamberti a pronunciare l’“Habemus Papam”. Chi è il protodiacono

Roma: Ancora una volta sarà un cardinale francese a pronunciare la storica formula “Habemus Papam”, con cui la Chiesa annuncia l’elezione del nuovo Pontefice. Il compito spetterà al cardinale Dominique Mamberti, attuale protodiacono del Collegio cardinalizio, che si affaccerà dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro per rivelare al mondo il nome del nuovo Papa.

È la seconda volta consecutiva che tocca a un cardinale francese questo compito solenne. Nel 2013 fu infatti il compianto cardinale Jean-Louis Tauran ad annunciare l’elezione di Papa Francesco con voce tremante ma carica di emozione, entrata nella memoria collettiva: “Georgium Marium... qui sibi nomen imposuit Franciscum”.

Il cardinale Dominique Mamberti, nato a Marrakech nel 1952 da famiglia francese, è attualmente prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il massimo organo giurisdizionale della Santa Sede. È stato nominato protodiacono nel luglio 2024, subentrando al cardinale Renato Raffaele Martino, divenuto ultraottantenne e quindi non più elettore né abilitato a tale funzione. Diplomatico di lungo corso della Santa Sede, Mamberti ha servito in Angola, presso le Nazioni Unite a New York, e come nunzio apostolico in Sudan e Eritrea. Tra il 2006 e il 2014 è stato anche segretario per i Rapporti con gli Stati, una sorta di “ministro degli Esteri” vaticano.

Nelle prossime ore, sarà proprio lui ad annunciare al mondo il nome del nuovo Pontefice, pronunciando la formula latina: “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!”

Un momento sempre carico di attesa e significato, che apre ufficialmente il pontificato del nuovo successore di Pietro.