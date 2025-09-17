Concita De Gregorio nel Giardino del Torrione presenta “Di madre in figlia”

Magliano in Toscana: La letteratura e un grande nome del giornalismo torna protagonista al Giardino del Torrione di Magliano in Toscana: venerdì 19 settembre, alle 18, Concita De Gregorio presenterà il suo romanzo “Di madre in figlia”, edito da Feltrinelli.

Un’iniziativa organizzata dal Comune di Magliano in Toscana, che conclude la stagione estiva degli appuntamenti culturali dedicati al libro, che ha visto avvicendarsi al Giardino del Torrione molti autori di spessore, e che vedrà la scrittrice Federica Fantozzi dialogare con l’autrice.

In “Di madre in figlia”, De Gregorio intreccia tre generazioni, tre epoche della storia e tre stagioni della vita, nelle voci di Marilù, Angela e Adè. Tre donne, unite da un legame familiare, che si ritrovano dopo anni di distanza e provano a riconoscersi. Sullo sfondo un segreto familiare e un’antica colpa. Un romanzo sul delicato confine fra amare, proteggere e lasciare andare, fra prendersi cura e avvelenare: le tre, di madre in figlia, provano a capirsi. Ciascuna ha agito con le migliori intenzioni, anche se a volte il rancore, il dolore, l’amore accecano.

Concita De Gregorio. Laureata all'Università di Pisa in Scienze Politiche, ha iniziato la professione nelle radio e tv locali toscane passando poi a “il Tirreno” dove, per otto anni, ha lavorato nelle redazioni di Piombino, Livorno, Lucca e Pistoia. Nel 1990 è passata al quotidiano la Repubblica, dove si è occupata di cronaca e di politica interna. Dal 2008 al 2011 è stata direttrice de “L'Unità”.

Tra le sue pubblicazioni si ricordano “Non lavate questo sangue” (Laterza, 2001); “Una madre lo sa. Tutte le ombre dell'amore perfetto” (Mondadori, 2006); “Malamore. Esercizi di resistenza al dolore” (Mondadori, 2008); Così è la vita (Einaudi, 2011); “Un giorno sull'isola” (Einaudi, 2014); “Mi sa che fuori è primavera” (Feltrinelli, 2015); “Cosa pensano le ragazze” (Einaudi, 2016) e “Nella notte” (Feltrinelli, 2019).

Durante la presentazione i volumi saranno forniti dalla libreria Bastogi di Orbetello.



