Concessioni cimiteriali e di tombe in stato di abbandono il comune prende posizione

Montefiascone: Atto di diffida Comune di Montefiascone in merito alla perdita di diritto d’uso, revoca, decadenza concessioni cimiteriali di tombe in stato di abbandono presso il Cimitero del Capoluogo. A realizzare quanto voluto dalla Giunta De Santis l’atto firmato dalla responsabile del Settore Dottoressa Maria Grazia Fumarola.

Eccone il contenuto: “In esecuzione dei seguenti atti, Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26 Novembre 2021 ad oggetto “Civico Cimitero, Atto di indirizzo per sistemazione, decadenza, revoca delle concessioni o perdita del diritto d’uso delle tombe che versano in stato di abbandono e si trovano in precarie condizioni per cattivo stato di conservazione; Determinazione dirigenziale n. 49 del 20.01.2022 ad oggetto “Avvio delle procedure per la rimozione dello stato di degrado, revoca delle concessioni cimiteriali o perdita del diritto d’uso delle tombe che versino in stato di abbandono e degrado”; Diffida i concessionari e/o gli eredi e/o gli aventi diritto, a voler provvedere alla messa in sicurezza e opere manutentive, previa istanza di autorizzazione da presentare al Comune e dimostrazione dei titoli legittimanti entro il 20 Gennaio 2023; Informa che alla presente diffida, farà seguito il provvedimento di decadenza alla concessione con conseguente acquisizione al patrimonio comunale de manufatti oggetto del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria, nessun rimborso sarà dovuto a qualsiasi a fronte della decadenza. Informa altresì la comunicazione del procedimento è prodotta anche con la presente diffida ai sensi dell’articolo 143 del Codice di procedura Civile che ha valenza di notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuto e viene pubblicato in prossimità di manufatti interessati del cimitero, all’albo pretorio e anche sul sito internet comunale. Informa infine successivamente all’eventuale revoca della concessione, si procederà alla esumazione/ estumulazione delle salme a termine del vigente regolamento di polizia mortuaria ed i resti raccolti in cassette per essere trasferiti nell’ossario, salva diversa disposizione dei familiari. Ulteriore documentazione è disponibile presso l’ufficio tecnico cimiteriale”.



foto di repertorio