Trevinano : Il concerto serale del Trasimeno Gospel Choir (fotografia) presso la Chiesa della Santissima Natività preceduto da inaugurazione presepi e accensione albero di Natale con distribuzione di dolci e vin brulè ha aperto ufficialmente il programma natalizio della Frazione di Trevinano organizzato dalla locale Pro Loco. Venerdì 23 Dicembre alle ore 16.00 presso la sala polivalente che prende il nome dell’indimenticato Renato Giannotti alle ore 16.00 babbo natale e animazione per bambini.

Nel giorno di Santo Stefano dalle ore 17.00 alle ore 19.00 spettacolo di magia per grandi e piccini dal titolo “Illusioni della Mente”. Da Martedì 27 a Venerdì 30 dalle ore 21.00 presso il Circolo Pro Loco giochi della tradizione natalizia tra tombola e panforte.

Venerdì 6 Gennaio alle ore 17.00 presso la Chiesa della Natività di Maria Santissima concerto del Maestro Angelo Rosati e dei cori d Vox Antiqua di Acquapendente e San Salvatore di Bolsena. Natale speciale nella Frazione di Torre Alfina all”infaticabile gioventù” della novantatreenne Annunziata Massi. Record per lei : ben 100 palline lavorate all’uncinetto per l’albero di Natale. Scontato che il programma eventi ancora in fase di cottura tutto dedicato a Lei.