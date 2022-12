Concerto pianistico a 4 mani Chistiakova & Benocci

Grosseto: L' Associazione Culturale Recondite Armonie in collaborazione con Comune di Grosseto e Polo Culturale Le Clarisse, all'interno dell' "Autunno in Bianco e Nero - Giornate Pianistiche Internazionali" presenta Gala CHISTIAKOVA & Diego BENOCCI concerto pianistico a 4 mani Musiche di Mozart e Grieg.

L'appuntamento è Sabato 3 Dicembre, ore 17.00, presso la Chiesa dei Bigi in Via Vinzaglio a Grosseto.

Dopo il concerto sarà offerta ai presenti una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio realizzata da Speroni Eventi in collaborazione con Cantina I Vini di Maremma, Caseificio Il Fiorino, Coop Unicoop Tirreno di Grosseto.



Il duo pianistico a 4 mani Gala Chistiakova e Diego Benocci si è formato nel 2014, quando i due pianisti si perfezionavano presso l'Accademia Pianistica Internazionale di Imola.

Diego Benocci è nato a Grosseto, ha iniziato gli studi musicali presso l'Istituto Musicale della sua città con il M° Giuliano Schiano. Si è diplomato presso il Conservatorio "G.Frescobaldi" di Ferrara e ha concluso il corso di laurea presso il Conservatorio di Stato "L.Cherubini" di Firenze nella classe della Prof.ssa Maria Teresa Carunchio e l'Accademia Pianistica Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola sotto la guida del M° Enrico Pace e del M° Igor Roma. Tiene regolarmente concerti in tutta Europa e in Asia come solista, musicista da camera e suona con orchestre in importanti festival.

Gala Chistiakova è nata a Mosca in una famiglia di musicisti. Ha iniziato i suoi studi di pianoforte a 3 anni con sua madre Liubov Chistiakova. Dal 1993 al 2005 ha studiato alla Scuola Centrale del Conservatorio di Mosca intitolato a P. Tchaikovsky con i professori Helena Khoven e Anatoly Ryabov. Nel 2014 Gala ha terminato il Conservatorio di Mosca e un corso post-laurea in una classe del professor Mikhail Voskresensky. Nel 2011 ha iniziato i suoi studi presso l'Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” (classe del Prof. Boris Petrushansky) in Italia. Vincitrice di oltre 30 concorsi internazionali, vive oggi con il marito Diego Benocci a Grosseto dove dirigono insieme il Festival Musicale Internazionale “Recondite Armonie” e il Progetto di Scambio Culturale “Giovani Musicisti del Mondo”.

Nel 2022 sono stati nominati coodirettori artistici e docenti del festival IMOC a Grosseto.

Il duo ha un vasto repertorio e ha tenuto concerti in Russia, Italia, Francia, Portogallo, Germania, Regno Unito per numerose stagioni musicali internazionali riscuotendo ovunque grande successo di pubblico e di critica.

Nel 2021 in duo hanno vinto la borsa di studio all’Accademia Chigiana nella classe della prof.ssa Lilya Zilberstein. Hanno collaborato come duo con orchestre sinfoniche e da Camera e recentemente si sono esibiti Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, alla Weston Recital Hall di Oxford, al Festival International de Musique de Chambre Est Ouest in Belgio , Madeira Piano Fest in Portogallo e un concerto straordinario per G.Armani a Londra.

Il loro primo CD con musiche di Tchaikovsky è stato pubblicato nel 2021 dall’ etichetta italiana OnClassical.

Di recente il duo è risultato vincitore del primo premio assoluto e del premio “Marche Musica” al XXXI Concorso Pianistico Internazionale “Roma”.





Biglietti: intero 13 euro / ridotto 10 euro per soci Recondite Armonie e Fondazione Grosseto Cultura

La biglietteria apre alle ore 16.30

prenotazione obbligatoria 3206812722 segreteria.reconditearmonie@gmail.com

Posti Limitati.