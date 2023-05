Attualità “Concerto per un sorriso”: musica e solidarietà dell’Istituto Comprensivo Grosseto 4 25 maggio 2023

25 maggio 2023 155

155 Stampa



Redazione Grosseto: Gli alunni delle classi quinte e quarte, domani venerdì 26 maggio, alle 21.30, invitano la cittadinanza al “Concerto per un sorriso” presso il Teatro Moderno. I due cori, “Gionaudi” e “Quattroquarte”, saranno diretti e accompagnati al pianoforte dal Maestro Alberto Solari, che attua il progetto DM8 /11 finalizzato alla diffusione della cultura musicale nelle scuole primarie. Gli alunni presenteranno un repertorio piuttosto vasto, che abbraccia vari generi musicali, omaggiando anche alcuni grandi interpreti della musica italiana. L’autore della maggior parte dei brani che gli alunni canteranno, è lo stesso Maestro Solari che crea e cura anche gli arrangiamenti. La dott.ssa Anna Maria Carbone, dirigente dell’Istituto, sottolinea che «questo evento rientra all’interno della linea formativa dell’istituto finalizzata a sviluppare attraverso una pluralità di attività, capacità e competenze che riguardano la crescita integrale della persona sia dal punto di vista personale, sociale e cognitivo. Questo tipo di attività musicale, portata avanti nel corso di tutto l’anno scolastico, ha la caratteristica di essere inclusiva e stimolante. I bambini avranno modo di esibirsi davanti ad un pubblico, ricevendo la giusta gratificazione per l’impegno e l’interesse che hanno dimostrato. Il concerto servirà anche a raccogliere fondi da donare a “Zia Caterina e il taxi dei supereroi”, un progetto di empatia e conforto per i bambini e le bambine con particolari patologie».

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità “Concerto per un sorriso”: musica e solidarietà dell’Istituto Comprensivo Grosseto 4 “Concerto per un sorriso”: musica e solidarietà dell’Istituto Comprensivo Grosseto 4 2023-05-25T11:09:00+02:00 278 it Gli alunni delle classi quinte e quarte, domani venerdì 26 maggio, alle 21.30, invitano la cittadinanza al “Concerto per un sorriso” presso il Teatro Moderno. PT1M /media/images/concerto-per-un-sorriso-locandina-1.jpg /media/images/thumbs/x600-concerto-per-un-sorriso-locandina-1.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 25 May 2023 11:09:00 GMT