Concerto di Pianoforte al Teatro Fonderia Leopolda

6 settembre ore 21,15

Follonica: Sabato 6 settembre al Teatro Fonderia Leopolda si terrà il concerto di pianoforte della Scuola Comunale di Musica Follonichese. Inizio ore 21,1. Si esibiranno i giovani pianisti (di età compresa tra 13 e 19 anni) della Scuola Comunale di Musica Follonichese che hanno seguito il 9^ corso di perfezionamento tenuto dal celebre pianista e docente argentino Hector Moreno. Verranno eseguite musiche di F. Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninoff, S. Prokofiev, A. N. Scriabin e F. Poulenc.



