Concerto di Natale dell'Istituto comprensivo Follonica1

Le più belle melodie della trazione natalizia suonate e cantate dagli alunni dell'indirizzo musicale della scuola media “Pacioli” e dai bambini delle classi quinte delle primarie Calvino, Cimarosa e Rodari. Giovedì 22 dicembre ore 19, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo

Follonica: È un concerto tradizionale che ogni anno riesce ad emozionare e a stupire. È lo spettacolo di Natale degli alunni e delle alunne dell'Istituto comprensivo Follonica1. Il concerto, con coro e orchestra, si svolgerà giovedì 22 dicembre alle ore 19 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, con ingresso libero. Ad esibirsi, nelle più belle melodie natalizie antiche e moderne, sarà l'orchestra dei ragazzi e delle ragazze delle classi prima, seconda e terza dell'indirizzo musicale della scuola media “Pacioli” accompagnata dal coro degli alunni delle classi quinte delle primarie “Calvino”, “Cimarosa” e “Rodari”. “Dopo due anni di stop dovuti alle limitazioni imposte dalla pandemia – spiegano i docenti di musica della media Pacioli – quest'anno possiamo finalmente riproporre il nostro tradizionale concerto di Natale. L'iniziativa è frutto di un ampio progetto che vede impegnati, in continuità, i bambini e le bambine dell'ultimo anno della primaria e dei ragazzi dei tre anni delle medie”.

L’attenzione per la musica è da sempre uno dei punti di forza dell''Istituto comprensivo Follonica1. Dalle scuole scuole dell'infanzia (Campi Alti e via Marche), alle primarie (Calvino, Cimarosa e Rodari) fino alla secondaria di primo grado “Pacioli” sono tante e diversificate le occasioni per “fare musica” e per divertirsi e per crescere con gli strumenti.

In particolare, la scuola media “Pacioli” è l'unica nel territorio in cui è presente una sezione musicale. Qui, in tre anni di corso, gli alunni e le alunne non soltanto imparano a suonare uno strumento, ma – guidati dai loro docenti - riescono a conoscere e a utilizzare al meglio le proprie capacità sensoriali e le proprie competenze affettive e relazionali.