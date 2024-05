Concerto di chiusura della rievocazione storica del comune di Follonica

Follonica: Ospite del Concerto di chiusura della rievocazione - opportunamente (e suggestivamente) denominata La Fabbrica del Bello – è quest’anno il Quartetto d’Archi di Umbria Ensemble che si esibirà domani, sabato 11 Maggio nello spazio scenico all’interno della Fonderia 1, con un programma perfettamente in stile: in omaggio alla duplice formazione culturale del Granduca, si eseguiranno il Quartetto in La Maggiore n° 2 di Gaetano Donizetti (1818) e, a seguire, il Quartetto op. 12 in Mib Maggiore di Felix Mendelssohn (1829).

Il Granduca ed il suo seguito presenzieranno al Concerto che, attraverso la Musica, sposterà definitivamente le lancette dell’orologio indietro di quasi due secoli. E non sarà più finzione, ma realtà; non più teatro, ma vita. E magari per tutti noi – che si sia in costume ottocentesco o meno sfarzosamente in jeans e t-shirt – la piena immersione in questo particolare momento della Storia, potrà essere un’occasione di riflessione su un modello virtuoso e possibile di gestione politica illuminata e (o, piuttosto, perché) solidamente fondata su un’indubbia formazione culturale.

Spazio espositivo Fonderia 1 Follonica

Ore 19:00

UMBRIA ENSEMBLE

Angelo Cicillini - Violino 1

Cecilia Rossi - Violino 2

Luca Ranieri - Viola

Maria Cecilia Berioli - Violoncello

PROGRAMMA

G. Donizetti(1797-1848)

Quartetto per Archi n°2 in La Maggiore

(Allegro assai; Largo; Minuetto; Allegretto)

F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Quartetto per Archi in MIb Maggiore op.12

(Adagio non troppo-Allegro non tardante; Canzonetta, allegro; Andante espressivo; Molto allegro vivace)