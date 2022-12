Concerto di Capodanno al Teatro Fonderia Leopolda: sul palco la filarmonica

Il ricavato andrà a sostegno delle attività della banda



Follonica: Domenica 1° gennaio, alle 17.30, al Teatro Fonderia Leopolda, si terrà il concerto di Capodanno con la filarmonica “Giacomo Puccini Città di Follonica”, diretta dal maestro Giancarlo Gorelli.

La filarmonica follonichese si esibirà nel tradizionale concerto per augurare il buon anno sulle note delle più famose musiche, marce, canzoni popolari e arie di opere. Il ricavato della vendita dei biglietti d’ingresso, che hanno un costo di 11 euro, andrà a sostegno delle attività della banda cittadina. Acquisto biglietti: ufficio turistico in via Roma 49, tel. 0566.52012.