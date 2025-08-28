Cultura Concerto dei Piazzale Ponente e presentazione dello Scarlino Calcio 28 agosto 2025

Sabato 30 agosto musica e sport insieme per una serata di festa in piazza del Mercato a Scarlino Scarlino: Sabato 30 agosto alle 21.00 in piazza del Mercato a Scarlino si terrà un nuovo appuntamento della rassegna "Scarlino Estate 2025" organizzato dalla Pro Scarlino. Sul palco salirà la band Piazzale Ponente con un concerto dal vivo che animerà la serata con musica e divertimento. L'iniziativa sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente la squadra dello Scarlino Calcio, pronta ad affrontare la nuova stagione sportiva. L'evento è a ingresso gratuito.



