Concerto d'estate con la Filarmonica Rossini a Castel del Piano

Castel del Piano: La sera di Ferragosto la Filarmonica Rossini di Castel del Piano ha regalato un'altra serata meravigliosa, un’altra perla musicale e di intrattenimento all'insegna della musica come da ormai 40 anni i bravissimi musicisti della " Filarmonica Rossini" sanno realizzare.



Sotto la guida del Maestro Massimiliano Santella, semplicemente e straordinariamente unico nell’amalgamare e rendere armonico un gruppo di muscisti che provengono da varie zone della provincia e che magicamente, a Ferragosto a Castel del Piano, si uniscono in un concerto che è ormai diventato imperdibile.





Un concerto di Ferragosto che è stato ascoltato e visto da centinaia di persone che hanno riempito Piazza Madonna e parte del corso Nasini , spettatori che hanno ripetutamente applaudito i musicisti e che hanno omaggiato con una standing ovation la chiusura della performance.

D’altra parte la storia del corpo filarmonico "G.Rossini" parla da sola. Nasce nel 1807 ed ha svolto la sua attività per circa 160 anni partecipando ai più importanti eventi in provincia rendendosi protoganista anche a livello nazionale. Dopo alcuni anni di fermo dal 1982 grazie all'Amministrazione Comunale, alle associazioni paesane e a qualche vecchio musicante, Castel del Piano ritornò ad avere la sua banda. Da allora l'attività della società è stata sempre un crescendo di emozioni ed esperienze. Ed oggi dopo 40 anni di concerti l'organico è costituito da circa 30 elementi in una miscela composta dall’ esperienza di maestri di musica e giovanile entusiasmo degli allievi delle scuole di musica, miscela magica di cui gli spettatori si accorgono subito dopo le prime note.



È stato davvero un regalo prezioso che la Filarmonica Rossini ha regalato ai cittadini ed ai tanti turisti ed un grazie va anche a Luisa Colombini per la perfetta e brillante conduzione della serata, a Luca Mangiavacchi presidente della Filarmonica sempre attento e pronto ed infine a tutti coloro che anche manualmente con il montaggio del palco e del service, con il loro impagabile impegno hanno contribuito a rendere il ferragosto casteldelpianese una serata da portare nei ricordi.





Appuntamento al prossimo concerto ed alla prossima magia.