Concerto all’alba sulle rive del lago dell’Accesa con Les Violons d’Ingres meets Interiors

Massa Marittima: Questo evento è diventato ormai un appuntamento fisso che vede partecipare moltissime persone. L’ambientazione mistica del lago quando ancora è buio, attrae turisti e cittadini locali che condividono emozioni e passione per la musica.

Al termine dell’evento, presso l’ape car MeloSgrano sarà possibile gustare una ricca colazione in linea con i valori che persegue lo street food della Cooperativa Melograno: prodotti a km zero, frutta dei produttori locali e torte artigianali.

L’evento è gratuito e la direzione della Cooperativa Melograno raccomanda ai partecipanti di utilizzare un abbigliamento consono all’orario: scarpe comode, felpe, una torcia e dei teli mare per sedersi per terra, vista l’umidità e il fresco mattutini.

Il concerto di domenica 11 agosto vedrà gli artisti Claudia Cancellotti/Erica Scherl/Valerio Corzani. Un importante tributo a Luciano Berio, un compositore italiano tra i più importanti dell’avanguardia europea, pioniere anche nel campo della musica elettronica.

La performance sonora Humming Luciano nasce nel 2021 dalla collaborazione tra il duo “Les Violons d’Ingres” (Claudia Cancellotti ed Erica Scherl) e il polistrumentista Jacopo Andreini. Nella versione appositamente allestita per il suggestivo scenario del Lago dell’Accesa, il duo interseca le proprie parabole musicali con un altro duo, Interiors (Erica Scherl e Valerio Corzani), in cui la violinista Erica Scherl funge da comune denominatore tra le due formazioni, e che ha nel linguaggio elettroacustico e cinematico la propria principale cifra espressiva. Punto di partenza della collaborazione e della ricerca per lo sviluppo del progetto, alcune composizioni tratte dai “34 Duetti per due violini” di Luciano Berio, da tempo inclusi nel repertorio da concerto del duo Les Violons d’Ingres, e un comune interesse per le sperimentazioni e le ricerche fatte e incoraggiate dallo stesso Berio nel campo della musica concreta, elettronica ed elettroacustica. Grazie all’intersezione di tre diversi percorsi musicali e artistici, a partire dalla condivisione e dallo scambio di idee, pratiche ed esperienze maturate sia individualmente, sia nel corso di iniziative e progetti musicali condivisi o affini, il materiale musicale alla della performance è costituito da elementi eterogenei, che uniscono la musica scritta da Luciano Berio e la musica improvvisata, le composizioni originali del duo Interiors e l’interazione tra diverse modalità di produzione sonora, rendendo il concerto un viaggio poliedrico e affascinante.